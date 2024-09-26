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МИД отреагировал на манипулятивную рекламу партии власти Грузии о войне в Украине

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 18:44
МИД отреагировал на манипулятивную рекламу партии власти Грузии о войне в Украине
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении по поводу рекламных баннеров партии власти Грузии "Грузинская мечта" осудило и назвало недопустимым использование в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД

Детали: В МИД заявили, что грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии.

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Дословно: "Страшная цена этого сопротивления - это также цена мира в Грузии. Призываем Правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии".

Больше деталей: В МИД отметили, что Украина последовательно, неуклонно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, отметили в МИД.

Там также выразили надежду, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО.

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Напомним: Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте – "нормальная жизнь" в Грузии.

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