Британія збільшить поставку Україні САУ AS90 найближчими тижнями

Британія передасть Силам оборони України чергову партію самохідних артилерійських установок AS90. 10 із них вже поставлено Україні, а ще шість будуть доставлені найближчими тижнями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Британії

Деталі: Повідомляється, що уряд Кіра Стармера раніше планував поставити українській армії 12 артилерійських гармат AS90 протягом 100 днів після вступу на посаду. Але тепер планує доставити 16 одиниць.

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"Артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей", – сказано у повідомленні.

Довідково: AS90 – це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому уражати цілі на великій відстані. Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм.

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