Британия увеличит поставку Украине САУ AS90 в ближайшие недели

Великобритания передаст Силам обороны Украины очередную партию самоходных артиллерийских установок AS90. 10 из них уже поставлены Украине, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании

Детали: Сообщается, что правительство Кира Стармера ранее планировало поставить украинской армии 12 артиллерийских орудий AS90 в течение 100 дней после вступления в должность. Но теперь планирует доставить 16 единиц.

Реклама:

"Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", - говорится в сообщении.

"Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", – сказано в сообщении.

AS90 – это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии. Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм.

РЕКЛАМА:

Напомним: