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Британия увеличит поставку Украине САУ AS90 в ближайшие недели

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 19:13
Британия увеличит поставку Украине САУ AS90 в ближайшие недели
Фото: Getty Images

Великобритания передаст Силам обороны Украины очередную партию самоходных артиллерийских установок AS90. 10 из них уже поставлены Украине, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании

Детали: Сообщается, что правительство Кира Стармера ранее планировало поставить украинской армии 12 артиллерийских орудий AS90 в течение 100 дней после вступления в должность. Но теперь планирует доставить 16 единиц.

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"Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", - говорится в сообщении.

"Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", – сказано в сообщении.

AS90 – это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии. Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм.

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Напомним:

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