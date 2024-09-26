Британия увеличит поставку Украине САУ AS90 в ближайшие недели
Великобритания передаст Силам обороны Украины очередную партию самоходных артиллерийских установок AS90. 10 из них уже поставлены Украине, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Великобритании
Детали: Сообщается, что правительство Кира Стармера ранее планировало поставить украинской армии 12 артиллерийских орудий AS90 в течение 100 дней после вступления в должность. Но теперь планирует доставить 16 единиц.
"Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", - говорится в сообщении.
"Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", – сказано в сообщении.
AS90 – это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии. Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм.
Напомним:
- Ранее в Британии прошли обучение на AS90 несколько групп украинских артиллеристов.
- Обучение на AS90 происходили в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии.