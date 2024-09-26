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Росіяни атакували Томину Балку на Херсонщині, є загибла і поранений – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 20:55
Росіяни атакували Томину Балку на Херсонщині, є загибла і поранений – ОВА
Фото: Getty Images

Російські війська увечері, 26 вересня відкрили вогонь по селищу Томина Балка Херсонської області, унаслідок чого загинула мешканка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Російські війська ввечері вкрили вогнем селище Томина Балка. Завдали щонайменше 6 ударів з реактивної артилерії".

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Деталі: За його словами, агресор влучив в господарську споруду, там спалахнула пожежа.

На місці влучання загинула жінка 1967 року народження. Також поранення дістав її 62-річний чоловік.

Херсонська областьобстрілжертви
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