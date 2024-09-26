Росіяни атакували Томину Балку на Херсонщині, є загибла і поранений – ОВА
Четвер, 26 вересня 2024, 20:55
Російські війська увечері, 26 вересня відкрили вогонь по селищу Томина Балка Херсонської області, унаслідок чого загинула мешканка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Російські війська ввечері вкрили вогнем селище Томина Балка. Завдали щонайменше 6 ударів з реактивної артилерії".
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Деталі: За його словами, агресор влучив в господарську споруду, там спалахнула пожежа.
На місці влучання загинула жінка 1967 року народження. Також поранення дістав її 62-річний чоловік.