Россияне атаковали Томину Балку на Херсонщине, есть погибшая и раненый – ОВА
Четверг, 26 сентября 2024, 20:55
Российские войска вечером, 26 сентября открыли огонь по поселку Томина Балка Херсонской области, в результате чего погибла жительница.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Российские войска вечером покрыли огнем поселок Томина Балка. Нанесли не менее 6 ударов из реактивной артиллерии".
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Детали: По его словам, агрессор попал в хозяйственную постройку, там вспыхнул пожар.
На месте попадания погибла женщина 1967 года рождения. Также ранения получил ее 62-летний муж.