Россияне атаковали Томину Балку на Херсонщине, есть погибшая и раненый – ОВА

Российские войска вечером, 26 сентября открыли огонь по поселку Томина Балка Херсонской области, в результате чего погибла жительница.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Российские войска вечером покрыли огнем поселок Томина Балка. Нанесли не менее 6 ударов из реактивной артиллерии".

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Детали: По его словам, агрессор попал в хозяйственную постройку, там вспыхнул пожар.

На месте попадания погибла женщина 1967 года рождения. Также ранения получил ее 62-летний муж.