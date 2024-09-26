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Россияне атаковали Томину Балку на Херсонщине, есть погибшая и раненый – ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 20:55
Россияне атаковали Томину Балку на Херсонщине, есть погибшая и раненый – ОВА
Фото: Getty Images

Российские войска вечером, 26 сентября открыли огонь по поселку Томина Балка Херсонской области, в результате чего погибла жительница.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Российские войска вечером покрыли огнем поселок Томина Балка. Нанесли не менее 6 ударов из реактивной артиллерии".

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Детали: По его словам, агрессор попал в хозяйственную постройку, там вспыхнул пожар.

На месте попадания погибла женщина 1967 года рождения. Также ранения получил ее 62-летний муж.

Херсонская областьобстрелжертвы
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