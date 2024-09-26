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Росіяни вдарили по Купʼянську-Вузловому на Харківщині, поранили чоловіка

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 вересня 2024, 21:01
Росіяни вдарили по Купʼянську-Вузловому на Харківщині, поранили чоловіка
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська обстріляли Купʼянськ-Вузловий в Харківській області, поранили 78-річного чоловіка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, збройні сили РФ близько 16:30 26 вересня обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Поранено 78-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди".

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Фото - Харківська обласна прокуратура
 
Фото - Харківська обласна прокуратура

Деталі: Крім того, близько 9:20 правоохоронці зафіксували влучання дрона по Купʼянську.

Також близько 11:00 РФ обстріляла селище Ківшарівка. Пошкоджено приміщення навчального закладу.

Харківська областьвійна
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