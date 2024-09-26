Россияне ударили по Купянску-Узловому на Харьковщине, ранили мужчину
Четверг, 26 сентября 2024, 21:01
Российские войска обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области, ранили 78-летнего мужчину.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, вооруженные силы РФ около 16:30 26 сентября обстреляли поселок Купянск-Узловой. Ранен 78-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки".
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Детали: Кроме того, около 9:20 правоохранители зафиксировали попадание дрона по Купянску.
Также около 11:00 РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Повреждено помещение учебного заведения.