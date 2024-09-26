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Россияне ударили по Купянску-Узловому на Харьковщине, ранили мужчину

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 сентября 2024, 21:01
Россияне ударили по Купянску-Узловому на Харьковщине, ранили мужчину
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российские войска обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области, ранили 78-летнего мужчину.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, вооруженные силы РФ около 16:30 26 сентября обстреляли поселок Купянск-Узловой. Ранен 78-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки".

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Фото - Харьковская областная прокуратура
 
Фото - Харьковская областная прокуратура

Детали: Кроме того, около 9:20 правоохранители зафиксировали попадание дрона по Купянску.

Также около 11:00 РФ обстреляла поселок Ковшаровка. Повреждено помещение учебного заведения.

Харьковская областьвойна
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