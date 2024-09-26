Зеленський представив ключові пункти Плану перемоги сенаторам США

Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами Плану перемоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОПУ

Деталі: Зеленський зустрівся з сенаторською делегацією на чолі з лідерами демократів та республіканців у Сенаті Чаком Шумером і Мітчом Макконнеллом.

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Серед тем, які Зеленський обговорив із членами Сенату США, найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки. Пріоритет України – додаткові системи ППО та ракети до них.

Фото - Офіс президента

Фото - Офіс президента

Окремий фокус розмови – посилення санкційного тиску на державу-агресорку, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

Глава держави подякував обом партіям Сенату, адміністрації президента і всьому американському народові за важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

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"Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку", – сказав президент.

За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план українського лідера Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.

Між тим, на тлі візиту Зеленського до США Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд, включно з Patriot і авіабомбами JSOW.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.