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Зеленский представил ключевые пункты Плана победы сенаторам США

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 26 сентября 2024, 21:11
Зеленский представил ключевые пункты Плана победы сенаторам США
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США и ознакомил их с ключевыми пунктами Плана победы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОПУ

Детали: Зеленский встретился с сенаторской делегацией во главе с лидерами демократов и республиканцев в Сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом.

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Среди тем, которые Зеленский обсудил с членами Сената США, наибольшее внимание уделили ситуации на передовой, первоочередным потребностям украинских воинов, совместному производству оружия и ключевым направлениям дальнейшей американской поддержки. Приоритет Украины – дополнительные системы ПВО и ракеты к ним.

 
Фото - Офис президента
 
Фото - Офис президента

Отдельный фокус разговора – усиление санкционного давления на государство-агрессора, а также использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

Глава государства поблагодарил обе партии Сената, администрацию президента и весь американский народ за важную военную, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины.

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"Здесь, в столице США, мы имеем много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", – сказал президент.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского лидера Владимира Зеленского по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.

Между тем, на фоне визита Зеленского в США Байден объявил о резком увеличении помощи по безопасности для Украины, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти $8 млрд, включая Patriot и авиабомбы JSOW.

Кроме того, в среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.

ЗеленскийСША
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