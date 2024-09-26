У Білому домі не бачать у візиті Зеленського на збройовий завод політичних мотивів

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що у візиті президента Володимира Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії, що є ключовим штатом на виборах, немає нічого надзвичайного, і закликала республіканців відмовитись від вимоги провести розслідування через нібито політичність такого візиту.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Речниця зауважила на брифінгу у четвер, що українська сторона звернулись із проханням відвідати завод, де працевлаштовані американські працівники, та назвала це звичайним запитом від українців під час війни.

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Також вона нагадала про схожий візит президента Зеленського два місяці тому в Юті.

"Лише два місяці тому президент Зеленський відвідав штат Юта і провів дуже схожий захід з губернатором-республіканцем. На тому заході були присутні представники Республіканської партії, і не було жодної вимоги провести розслідування. Тому ми закликаємо республіканців у Палаті представників відмовитися від цього", – сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

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Вони вважають, що своїм візитом Зеленський підтримав демократів перед виборами у листопаді і таким чином втрутився у вибори.

Голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер заявив, що комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами через візит українського президента на завод у Пенсильванії.

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