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В Белом доме не видят в визите Зеленского на оружейный завод политических мотивов

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 26 сентября 2024, 21:22
В Белом доме не видят в визите Зеленского на оружейный завод политических мотивов
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в визите президента Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, что является ключевым штатом на выборах, нет ничего чрезвычайного, и призвала республиканцев отказаться от требования провести расследование из-за якобы политичности такого визита.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь отметила на брифинге в четверг, что украинская сторона обратились с просьбой посетить завод, где трудоустроены американские работники, и назвала это обычным запросом от украинцев во время войны.

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Также она напомнила о похожем визите президента Зеленского два месяца назад в Юте.

"Всего два месяца назад президент Зеленский посетил штат Юта и провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. На том мероприятии присутствовали представители Республиканской партии, и не было ни одного требования провести расследование. Поэтому мы призываем республиканцев в Палате представителей отказаться от этого", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

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Они считают, что своим визитом Зеленский поддержал демократов перед выборами в ноябре и таким образом вмешался в выборы.

Председатель Надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями из-за визита украинского президента на завод в Пенсильвании.

Читайте также: Американская катастрофа. Как визит Зеленского стал поводом для нового кризиса в отношениях с США.

ЗеленскийСША
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