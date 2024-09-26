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Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 26 вересня 2024, 22:15
Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі
Зеленський і Байден. Фото - Голос Америки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: Президент України має представити американському главі свій "план перемоги". 

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На тлі візиту Зеленського до США Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд, включно з Patriot і авіабомбами JSOW.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

Мінфін США оголосив санкції проти кількох російських обмінників віртуальної валюти.

ЗеленськийСША
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