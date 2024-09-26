Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: Президент Украины должен представить американскому главе свой "план победы".

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На фоне визита Зеленского в США Байден объявил о резком увеличении помощи по безопасности для Украины, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти $8 млрд, включая Patriot и авиабомбами JSOW.

Кроме того, в среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.

Минфин США объявил санкции против нескольких российских обменников виртуальной валюты.