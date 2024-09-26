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Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 26 вересня 2024, 22:44
Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
Ілюстративне фото - Getty Images

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткових 2,4 млрд доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Пентанону

Деталі: Цей пакет забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.

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Можливості, про які йдеться в пакеті, включають:

  • Боєприпаси та підтримку українських систем протиповітряної оборони;
  • Боєприпаси класу "повітря-земля";
  • Безпілотні авіаційні системи (БПЛА) та компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА;
  • Обладнання для боротьби з БПЛА;  безпілотні надводні судна;
  • Засоби захищеного зв'язку;
  • Обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів; 
  • Запасні частини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.

Це вже 21-ий пакет USAI від адміністрації Байдена. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

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Як Зеленський повідомив перед початком зустрічі, вони обговорять деталі "плану перемоги" та скоординують подальші кроки.

Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.

СШАдопомога Україні
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