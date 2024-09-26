Пентагон объявил детали пакета поддержки Украины на $2,4 млрд

Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительных 2,4 млрд долларов США в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Пентагона

Детали: Этот пакет обеспечит Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами и боеприпасами класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

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Возможности, о которых говорится в пакете, включают:

Боеприпасы и поддержку украинских систем противовоздушной обороны;

Боеприпасы класса "воздух-земля";

Беспилотные авиационные системы (БПЛА) и компоненты для поддержки украинского производства БПЛА;

Оборудование для борьбы с БПЛА; беспилотные надводные суда;

Средства защищенной связи;

Оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;

Запасные части, техническое обслуживание и поддержку, а также другое вспомогательное оборудование.

Это уже 21-ый пакет USAI от администрации Байдена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

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Как Зеленский сообщил перед началом встречи, они обсудят детали "плана победы" и скоординируют дальнейшие шаги.

Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.