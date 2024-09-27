"Голос Америки": Зеленський продовжив свій візит у США

Президент Володимир Зеленський продовжить свій візит до США ще на один день.

Джерела: кореспондент української служби "Голосу Америки" у Білому домі Юлія Ярмоленко у X з посиланням на джерела у делегації

Деталі: Інформації про можливу зустріч із Трампом наразі немає.

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Нагадаємо:

26 вересня Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами "плану перемоги".

Президент США Джо Байден перед зустріччю з Володимиром Зеленським у четвер у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.

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