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"Голос Америки": Зеленський продовжив свій візит у США

Олена ІвашківП'ятниця, 27 вересня 2024, 00:19
Голос Америки: Зеленський продовжив свій візит у США
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський продовжить свій візит до США ще на один день.

Джерела: кореспондент української служби "Голосу Америки" у Білому домі Юлія Ярмоленко у X з посиланням на джерела у делегації

Деталі:  Інформації про можливу зустріч із Трампом наразі немає.

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Нагадаємо: 

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СШАЗеленський
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