"Голос Америки": Зеленский продлил свой визит в США
Пятница, 27 сентября 2024, 00:19
Президент Владимир Зеленский продлил свой визит в США еще на один день.
Источники: корреспондент украинской службы "Голоса Америки" в Белом доме Юлия Ярмоленко в X со ссылкой на источники в делегации.
Детали: Информации о возможной встрече с Трампом пока нет.
Реклама:
Напомним:
- 26 сентября Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США и ознакомил их с ключевыми пунктами "плана победы".
- Президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Зеленским в четверг в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.
Читайте также: Американская катастрофа. Как визит Зеленского стал поводом для нового кризиса в отношениях с США.