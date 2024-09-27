"Голос Америки": Зеленский продлил свой визит в США

Президент Владимир Зеленский продлил свой визит в США еще на один день.

Источники: корреспондент украинской службы "Голоса Америки" в Белом доме Юлия Ярмоленко в X со ссылкой на источники в делегации.

Детали: Информации о возможной встрече с Трампом пока нет.

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Напомним:

26 сентября Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США и ознакомил их с ключевыми пунктами "плана победы".

Президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Зеленским в четверг в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.

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