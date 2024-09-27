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"Голос Америки": Зеленский продлил свой визит в США

Алена ИвашкивПятница, 27 сентября 2024, 00:19
Голос Америки: Зеленский продлил свой визит в США
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский продлил свой визит в США еще на один день.

Источники: корреспондент украинской службы "Голоса Америки" в Белом доме Юлия Ярмоленко в X со ссылкой на источники в делегации.

Детали:  Информации о возможной встрече с Трампом пока нет.

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Напомним: 

Читайте также: Американская катастрофа. Как визит Зеленского стал поводом для нового кризиса в отношениях с США.

СШАЗеленский
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