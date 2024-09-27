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Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс

Олена ІвашківП'ятниця, 27 вересня 2024, 00:33
Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс
Володимир Зеленський та Камала Гарріс, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями Плану перемоги з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. 

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Він також сказав, що для України дуже важливо бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами.

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Пряма мова: "Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей – українські родини, українських дітей – і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну".

Нагадаємо: 

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ЗеленськийСША
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