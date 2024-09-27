Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями Плану перемоги з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Він також сказав, що для України дуже важливо бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами.

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Пряма мова: "Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей – українські родини, українських дітей – і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну".

Нагадаємо:

26 вересня Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами "плану перемоги".

Президент США Джо Байден перед зустріччю з Володимиром Зеленським у четвер у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.

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