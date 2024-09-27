Зеленский поделился деталями Плана победы с Харрис
Пятница, 27 сентября 2024, 00:33
Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями Плана победы с вице-президентом США Камалой Харрис.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: Он также сказал, что для Украины очень важно быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами.
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Прямая речь: "Мы должны закончить эту войну, нам нужен справедливый мир. Мы должны защитить наших людей - украинские семьи, украинских детей - и всех от путинского зла. И мы благодарны Америке за то, что она все это время поддерживает Украину".
Напомним:
- 26 сентября Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США и ознакомил их с ключевыми пунктами "плана победы".
- Президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Зеленским в четверг в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.
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