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Зеленский поделился деталями Плана победы с Харрис

Алена ИвашкивПятница, 27 сентября 2024, 00:33
Зеленский поделился деталями Плана победы с Харрис
Владимир Зеленский и Камала Гаррис, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями Плана победы с вице-президентом США Камалой Харрис. 

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Он также сказал, что для Украины очень важно быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами.

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Прямая речь: "Мы должны закончить эту войну, нам нужен справедливый мир. Мы должны защитить наших людей - украинские семьи, украинских детей - и всех от путинского зла. И мы благодарны Америке за то, что она все это время поддерживает Украину".

Напомним: 

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ЗеленскийСША
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