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Трамп підтвердив зустріч із Зеленським

Олена ІвашківП'ятниця, 27 вересня 2024, 00:46
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США від Республіканської Партії Дональд Трамп зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Facebook, Трамп у соцмережі TruthSocial, "Interfax-Україна"

Деталі: За інформацією "Голосу Америки" Трамп зустрінеться з Зеленським у Нью-Йорку у п'ятницю вранці, близько 9:45 (о 16:45 за Києвом) у Trump Tower.

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Сам Трамп написав, що зустрінеться з Зеленським у п'ятницю вранці.

Доповнено: Трамп на пресконференції в Trump Tower у Нью-Йорку висловив впевненість, що може домовитися з очільником Росії Володимиром Путіном та президентом Зеленським.

"Я скажу таке: я вірю, що мені вдасться досить швидко домовитися між президентом Путіним і президентом Зеленським. Я не хочу говорити вам, що це буде", - сказав Трамп.

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 Він додав, що його стратегія "не капітуляція" і "полягає в тому, щоб рятувати життя".

Крім цього, Трамп висловив свою незгоду із Зеленським, що така угода неможлива. "Він не знає мене, але я незгодний", - сказав кандидат у президенти США.

СШАТрампЗеленський
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