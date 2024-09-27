Трамп подтвердил встречу с Зеленским

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook, Трамп в соцсети TruthSocial, "Interfax-Україна"

Детали: По информации "Голоса Америки" Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке в пятницу утром, около 9:45 (в 16:45 по Киеву) в Trump Tower.

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Сам Трамп написал, что встретится с Зеленским в пятницу утром.

Дополнено: Трамп на пресс-конференции в Trump Tower в Нью-Йорке выразил уверенность, что может договориться с главой России Владимиром Путиным и президентом Зеленским.

"Я скажу следующее: я верю, что мне удастся достаточно быстро договориться между президентом Путиным и президентом Зеленским. Я не хочу говорить вам, что это будет", - сказал Трамп.

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Он добавил, что его стратегия "не капитуляция" и "заключается в том, чтобы спасать жизни".

Кроме этого, Трамп выразил свое несогласие с Зеленским, что такая сделка невозможна. "Он не знает меня, но я не согласен", - сказал кандидат в президенты США.