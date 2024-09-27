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ЗМІ: У Дніпрі, Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

Олена ІвашківП'ятниця, 27 вересня 2024, 01:36
ЗМІ: У Дніпрі, Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи
Фото: Getty Images

Після опівночі 27 вересня у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на власкорів, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Військові повідомляли про загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській області та можливу роботу ППО.

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Після цього у ПС написали, що біля Дніпра помітили розвідувальний БпЛА росіян, який проводить дорозвідку.

У Запорізькій області повітряники оголошували загрозу застосування балістики. 

В Одеській області також були зафіксовані ударні БпЛА на заході біля кордону, вони летіли в напрямку Тирасполя у Молдові.

вибухвійна
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