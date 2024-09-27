ЗМІ: У Дніпрі, Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи
П'ятниця, 27 вересня 2024, 01:36
Після опівночі 27 вересня у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на власкорів, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Військові повідомляли про загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській області та можливу роботу ППО.
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Після цього у ПС написали, що біля Дніпра помітили розвідувальний БпЛА росіян, який проводить дорозвідку.
У Запорізькій області повітряники оголошували загрозу застосування балістики.
В Одеській області також були зафіксовані ударні БпЛА на заході біля кордону, вони летіли в напрямку Тирасполя у Молдові.