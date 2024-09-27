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СМИ: В Днепре, Запорожье и Одессе прогремели взрывы

Алена ИвашкивПятница, 27 сентября 2024, 01:36
СМИ: В Днепре, Запорожье и Одессе прогремели взрывы
Фото: Getty Images

После полуночи 27 сентября в Днепре, Запорожье и Одессе прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на собкоров, Воздушные силы ВСУ

Детали: Военные сообщали об угрозе ударных беспилотников в Днепропетровской области и возможной работе ПВО.

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После этого в ВС написали, что возле Днепра заметили разведывательный БпЛА россиян, который проводит доразведку.

В Запорожской области воздушники объявляли угрозу применения баллистики. 

В Одесской области также были зафиксированы ударные БпЛА на западе возле границы, они летели в направлении Тирасполя в Молдове.

взрыввойна
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