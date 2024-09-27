Катар оголосив домовленість з Україною та Росією про обмін дітьми

Катар оголосив про угоду з Україною та Росією щодо обміну тринадцятьма дітьми.

Джерело: французькі ЗМІ

Деталі: "Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні ", - заявив катарський чиновник AFP, уточнивши, що "четверо неповнолітніх" возз'єднаються зі своїми сім'ями в Росії.

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Вік дев'ятьох дітей, які повернуться в Україну, від 12 до 17 років. Дітям, які поїдуть до Росії, від 2 до 7 років.

Усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз’єднанням зі своїми родинами.

Катар, посередник у цьому питанні з липня 2023 року, допомагав репатріювати українських дітей, перевезених до Росії та на окупованій Росією українській території, з початку вторгнення в лютому 2022 року.

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Нагадаємо:

Міжнародний кримінальний суд навесні 2023 року видав ордер на арешт російського правителя Володимира Путіна та уповноваженого у справах дітей РФ Марії Львової-Бєлової за безпосередню причетність до "депортації" українських дітей до Росії з лютого 2022 року.

За оцінками України, 20 000 українських неповнолітніх було депортовано або примусово переміщено до Росії, хоча загальна кількість може бути набагато більшою, оскільки ця цифра стосується лише офіційно ідентифікованих дітей. Наразі близько 400 із них репатрійовано.

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