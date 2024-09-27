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Катар объявил о договоренности с Украиной и Россией об обмене детьми

Алена ИвашкивПятница, 27 сентября 2024, 03:34
Катар объявил о договоренности с Украиной и Россией об обмене детьми
фото: Getty Images

Катар объявил о соглашении с Украиной и Россией по обмену тринадцатью детьми.

Источник: французские СМИ

Детали: "Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине", - заявил катарский чиновник AFP, уточнив, что „четверо несовершеннолетних" воссоединятся со своими семьями в России.

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Возраст девятерых детей, которые вернутся в Украину, от 12 до 17 лет. Детям, которые поедут в Россию, от 2 до 7 лет. 

Всех встретят в посольстве Катара в Москве перед воссоединением со своими семьями. 

Катар, посредник в этом вопросе с июля 2023 года, помогал репатриировать украинских детей, перевезенных в Россию и на оккупированной Россией украинской территории, с начала вторжения в феврале 2022 года.

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Напомним: 

  • Международный уголовный суд весной 2023 года выдал ордер на арест российского правителя Владимира Путина и уполномоченного по делам детей РФ Марии Львовой-Беловой за непосредственную причастность к "депортации" украинских детей в Россию с февраля 2022 года. 
  • По оценкам Украины, 20 000 украинских несовершеннолетних были депортированы или принудительно перемещены в Россию, хотя общее количество может быть гораздо больше, поскольку эта цифра касается только официально идентифицированных детей. Сейчас около 400 из них репатриированы.

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детиРосcия
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