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ООН не має грошей для допомоги українцям, які переїхали з небезпечних регіонів

Олена ІвашківП'ятниця, 27 вересня 2024, 06:46
ООН не має грошей для допомоги українцям, які переїхали з небезпечних регіонів
фото: minre.gov.ua

Організація об’єднаних націй (ООН) не має коштів, необхідних для допомоги українцям цієї зими.

Джерело: представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг, "Суспільне"

Пряма мова: "Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року".

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Деталі: УВКБ ООН наразі має лише 47% коштів, необхідних для допомоги мільйонам українців, переміщених або постраждалих від війни, підкреслила вона. Минулого року в цей час ця програма була профінансована на 70%.

Зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проте обстріли інфраструктури та активізація російських військ спричиняють нові переміщення населення, пояснила Ліндгольм Біллінг.

За її словами, майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня.

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УВКБ ООН співпрацює з українськими організаціями, щоб забезпечити підтримку внутрішньо переміщеним особам та надати допомогу найбільш вразливим групам населення, зокрема перед настанням зими. Близько 650 000 людей отримують цю допомогу.

ООНпереселенці
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