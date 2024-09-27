ООН не имеет денег для помощи украинцам, которые переехали из опасных регионов

Организация объединенных наций (ООН) не имеет средств, необходимых для помощи украинцам этой зимой.

Источник: представитель агентства ООН по делам беженцев Каролина Линдхольм Биллинг, "Суспільне"

Прямая речь: "Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий для этого времени года".

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Детали: УВКБ ООН сейчас имеет лишь 47% средств, необходимых для помощи миллионам украинцев, перемещенных или пострадавших от войны, подчеркнула она. В прошлом году в это время эта программа была профинансирована на 70%.

Сейчас в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако обстрелы инфраструктуры и активизация российских войск вызывают новые перемещения населения, пояснила Линдгольм Биллинг.

По ее словам, почти 99 тысяч человек, например, эвакуировались или покинули прифронтовые села в Донецкой области с 1 августа.

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УВКБ ООН сотрудничает с украинскими организациями, чтобы обеспечить поддержку внутренне перемещенным лицам и оказать помощь наиболее уязвимым группам населения, в частности перед наступлением зимы. Около 650 000 человек получают эту помощь.