Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу відмінусували 1 370 загарбників і 21 танк

Ірина БалачукП'ятниця, 27 вересня 2024, 08:00
ЗСУ за добу відмінусували 1 370 загарбників і 21 танк
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

1 370 окупантів, 58 артилерійських систем, 48 ББМ та 21 танк – такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook  

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет.

Реклама:

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу –  близько 649 170 (+1 370) осіб,
  • танків – 8 846 (+21) од,
  • бойових броньованих машин – 17 396 (+48) од,
  • артилерійських систем – 18 678 (+58) од,
  • РСЗВ – 1 199 (+0) од,
  • засобів ППО – 961 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 031 (+85) од,
  • крилатих ракет – 2 608 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411 (+58) од,
  • спеціальної техніки – 3 192 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
Росія
Росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ на двох напрямках: за добу понад 180 бойових зіткнень
Холера, засуха, Мєшков. Злет і падіння першого й останнього президента Криму
ISW: В Курській області воює ФСБ
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: