ЗСУ за добу відмінусували 1 370 загарбників і 21 танк
П'ятниця, 27 вересня 2024, 08:00
1 370 окупантів, 58 артилерійських систем, 48 ББМ та 21 танк – такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет.
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Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 649 170 (+1 370) осіб,
- танків – 8 846 (+21) од,
- бойових броньованих машин – 17 396 (+48) од,
- артилерійських систем – 18 678 (+58) од,
- РСЗВ – 1 199 (+0) од,
- засобів ППО – 961 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 031 (+85) од,
- крилатих ракет – 2 608 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411 (+58) од,
- спеціальної техніки – 3 192 (+2) од.
Дані уточнюються.