ВСУ за сутки отминусовали 1 370 захватчиков и 21 танк

1 370 оккупантов, 58 артиллерийских систем, 48 ББМ и 21 танк – таковы потери России в ее захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет.

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Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 649 170 (+1 370) человек,

танков – 8 846 (+21) ед,

боевых бронированных машин – 17 396 (+48) ед,

артиллерийских систем – 18 678 (+58) ед,

РСЗО – 1 199 (+0) ед,

средств ПВО – 961 (+2) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 031 (+85) ед,

крылатых ракет – 2 608 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25 411 (+58) ед,

специальной техники – 3 192 (+2) ед.

Данные уточняются.