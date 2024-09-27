Росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ на двох напрямках: за добу понад 180 бойових зіткнень

Минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 187 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, де загалом Сили оборони відбили 78 штурмів російських військ.

Джерело: зведення генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку точилися чотири бої. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

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На Краматорському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів.

Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 16 авіаударів, використавши при цьому 19 КАБів.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.