Россияне пытаются пробить оборону ВСУ на двух направлениях: за сутки более 180 боевых столкновений

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 187 боевых столкновений, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, где в целом Силы обороны отбили 78 штурмов российских войск.

Источник: сводка генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.

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На Купянском направлении шло 20 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

На Лиманском направлении произошло 15 боевых столкновений. Враг атаковал возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении шли четыре боя. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного.

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На Краматорском направлении произошло 10 боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Миньковки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении шло 18 боев, в частности, у Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Наибольшая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении российские захватчики осуществили пять наступательных действий возле Водяного, Катериновки и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БПЛА, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 16 авиаударов, использовав при этом 19 КАБов.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.