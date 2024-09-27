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Блінкен підтвердив, що США виділять понад $5 млрд на зброю для України у найближчі місяці

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 вересня 2024, 08:58
Блінкен підтвердив, що США виділять понад $5 млрд на зброю для України у найближчі місяці
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив намір спрямувати кошти у розмірі $5,55 млрд в рамках президентського повноваження зі скорочення запасів озброєнь на зброю і обладнання для України в найближчі тижні і місяці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Блінкена

Дослівно: " Міністерство оборони США повідомило Конгрес про намір спрямувати близько 5,55 мільярда доларів на оборонні товари та послуги зі складів Міністерства оборони для надання військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень щодо скорочення оборонного потенціалу".

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Деталі: Йдеться про вже оголошені раніше кошти в рамках закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України на 2024 рік, термін дії яких закінчується 30 вересня 2024 року.

"Ми робимо цей крок, щоб гарантувати, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і Сполучені Штати зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом", – пояснив Блінкен.

"Таким чином, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг із запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців", – додав він.

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За словами Блінкена, Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати українських військових обладнанням, необхідним для зміцнення їхніх позицій на полі бою, захисту своєї території і народу від жорстокої агресії Кремля та перемоги у цій війні задля забезпечення справедливого, тривалого і всеосяжного миру.

Передісторія:

СШАдопомога Українізброя
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