Блинкен подтвердил, что США выделят более $5 млрд на оружие для Украины в ближайшие месяцы

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение направить средства в размере $5,55 млрд в рамках президентского полномочия по сокращению запасов вооружений на оружие и оборудование для Украины в ближайшие недели и месяцы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Блинкена

Дословно: "Министерство обороны США сообщило Конгрессу о намерении направить около 5,55 миллиарда долларов на оборонные товары и услуги со складов Министерства обороны для оказания военной помощи Украине в рамках президентских полномочий по сокращению оборонного потенциала".

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Детали: Речь идет об уже объявленных ранее средствах в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины на 2024 год, срок действия которых истекает 30 сентября 2024 года.

"Мы делаем этот шаг, чтобы гарантировать, что срок действия этих полномочий не закончится, и Соединенные Штаты смогут полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом", – пояснил Блинкен.

"Таким образом, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине значительные объемы оборонных товаров и услуг из запасов Министерства обороны в рамках запланированных сокращений в течение следующих недель и месяцев", – добавил он.

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По словам Блинкена, Соединенные Штаты обязуются поддерживать украинских военных оборудованием, необходимым для укрепления их позиций на поле боя, защиты своей территории и народа от жестокой агрессии Кремля и победы в этой войне для обеспечения справедливого, длительного и всеобъемлющего мира.

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