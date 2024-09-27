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Сили оборони збили 24 ударні дрони РФ із 32, один "Шахед" залетів у Румунію

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 вересня 2024, 09:17
Сили оборони збили 24 ударні дрони РФ із 32, один Шахед залетів у Румунію
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 27 вересня росіяни випустили по Україні 32 дрони-камікадзе, вдарили балістичим "Іскандером" та двома крилатими ракетами Х-22, ППО знищила 24 "Шахеди".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу Shahed (район пуску: Приморсько-Ахтарськ – РФ).

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До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 24 ударних БпЛА. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще три ворожих БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

ШахедПовітряні сили ЗСУППО
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