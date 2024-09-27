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Силы обороны сбили 24 ударных дрона РФ из 32, один "Шахед" залетел в Румынию

Валентина РоманенкоПятница, 27 сентября 2024, 09:17
Силы обороны сбили 24 ударных дрона РФ из 32, один Шахед залетел в Румынию
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 27 сентября россияне выпустили по Украине 32 дрона-камикадзе, ударили баллистическим "Искандером" и двумя крылатыми ракетами Х-22, ПВО уничтожила 24 "Шахеда".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" из оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа Shahed (район пусков: Приморско-Ахтарск - РФ).

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К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было сбито 24 ударных БпЛА. Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще три вражеских БпЛА были локально потеряны в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

ШахедВоздушные силы ВСУПВО
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