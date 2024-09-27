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Росіяни вранці атакували Херсон та Інгулець: постраждали 5 людей, серед них двоє дітей

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 вересня 2024, 10:13
Росіяни вранці атакували Херсон та Інгулець: постраждали 5 людей, серед них двоє дітей
Фото: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Російські війська вранці, 27 вересня вдарили по Херсону та обласному населеному пункту Інгулець, у результаті чого постраждали п’ятеро мешканців, серед яких двоє дітей 4 та 15 років.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: Повідомляється, що у результаті удару в Дніпровському районі Херсона постраждав 47-річний чоловік - він дістав вибухову травму та поранення голови. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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Також близько пʼятої ранку російська авіація скинула КАБи на Інгулець, постраждали четверо людей, серед яких двоє – діти.

 

4-річному хлопчику, який дістав вибухову травму і контузію, бригада "швидкої" на місці надала меддопомогу.

 

15-річного хлопця та двох жінок, 51 та 68 років, доставили до лікарні. Попередньо, у них вибухові травми. Медики проводять обстеження та допомагають потерпілим.

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Крім того, у Широкій Балці 71-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "Лепесток". Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, поранення гомілки, а також ампутацію стопи. Потерпілого шпиталізували.

Голова Херсонської ОВА зазначив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе, Козацьке, Томина Балка, Костирка, Велетенське, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Широка Балка, Софіївка, Зміївка, Новорайськ, Берислав, Антонівка, Нововоронцовка, Білозерка, Придніпровське, Садове, Новотягинка, Архангельське, Бургунка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 22 приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку, автівку "швидкої" та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 19-дістали поранення.

Херсонська областьобстрілжертвивійна
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