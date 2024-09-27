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Россияне утром атаковали Херсон и Ингулец: пострадали 5 человек, среди них двое детей

Станислав ПогориловПятница, 27 сентября 2024, 10:13
Россияне утром атаковали Херсон и Ингулец: пострадали 5 человек, среди них двое детей
Фото: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Российские войска утром, 27 сентября ударили по Херсону и областному городу Ингулец, в результате чего пострадали пятеро жителей, среди которых двое детей 4 и 15 лет.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: Сообщается, что в результате удара в Днепровском районе Херсона пострадал 47-летний мужчина - он получил взрывную травму и ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

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Также около пяти утра российская авиация сбросила КАБы на Ингулец, пострадали четыре человека, среди которых двое - дети.

 

4-летнему мальчику, который получил взрывную травму и контузию, бригада "скорой" на месте оказала медпомощь.

 

15-летнего парня и двух женщин, 51 и 68 лет, доставили в больницу. Предварительно, у них взрывные травмы. Медики проводят обследование и помогают пострадавшим.

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Кроме того, в Широкой Балке 71-летний мужчина наступил на противопехотную мину "Лепесток". В результате детонации он получил взрывную травму, ранение голени, а также ампутацию стопы. Пострадавшего госпитализировали.

Председатель Херсонской ОГА отметил, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое, Казацкое, Томина Балка, Костырка, Велетенское, Новодмитровка, Новоалександровка, Широкая Балка, Софиевка, Змиевка, Новорайск, Берислав, Антоновка, Нововоронцовка, Белозерка, Приднепровское, Садовое, Новотягинка, Архангельское, Бургунка и город Херсон.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику, машину "скорой" и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 19 получили ранения.

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