Росіяни вдарили ракетами по управлінню Нацполіції у Кривому Розі: відомо про 6 постраждалих
Вранці, 27 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, поцілили по управлінню Нацполіції, наразі відомо про 6 постраждалих, під завалами можуть бути ще люди.
Джерело: Нацполіція у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Telegram-канал "Свої Кривий Ріг", ДСНС
Дослівно: "Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі".
Деталі: Повідомляється, що під завалами можуть перебувати люди.
В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.
Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.
Оновлено. Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості.
Також потрощена адмінбудівля, пошкоджені приватні будинки.
За інформацією Лисака, у Кривому Розі вже четверо постраждалих чоловіків, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває.
В Дніпропетровській областній прокуратурі повідомили, що кількість поранених станом на зараз зросла до 5 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.
В ДСНС повідомили, що кількість постраждалих сягнула 6 осіб, ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди.