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Росіяни вдарили ракетами по управлінню Нацполіції у Кривому Розі: відомо про 6 постраждалих

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 вересня 2024, 12:29
Росіяни вдарили ракетами по управлінню Нацполіції у Кривому Розі: відомо про 6 постраждалих
Фото: ДСНС

Вранці, 27 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, поцілили по управлінню Нацполіції, наразі відомо про 6 постраждалих, під завалами можуть бути ще люди.

Джерело: Нацполіція у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Telegram-канал "Свої Кривий Ріг", ДСНС

Дослівно: "Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі".

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Деталі: Повідомляється, що під завалами можуть перебувати люди. 

 

В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

 

Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

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Оновлено. Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості.

Також потрощена адмінбудівля, пошкоджені приватні будинки.

 

За інформацією Лисака, у Кривому Розі вже четверо постраждалих чоловіків, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

 

Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

В Дніпропетровській областній прокуратурі повідомили, що кількість поранених станом на зараз зросла до 5 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

В ДСНС повідомили, що кількість постраждалих сягнула 6 осіб, ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди.

Кривий Рігракетний ударжертви
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