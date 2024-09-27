Россияне нанесли ракетный удар по управлению Нацполиции в Кривом Роге: известно о 6 пострадавших
Утром, 27 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, попали по управлению Нацполиции, в настоящее время известно о 6 пострадавших, под завалами могут быть еще люди.
Источник: Нацполиция в Telegram, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Telegram-канал "Свої Кривий Ріг", ГСЧС
Дословно: "Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие".
Детали: Сообщается, что под завалами могут находиться люди.
В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.
Сейчас полиция и спасатели работают на месте происшествия, правоохранители документируют и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.
Обновлено. Позже председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние - средней тяжести.
Также разбито админздание, повреждены частные дома.
По информации Лысака, в Кривом Роге уже четверо пострадавших мужчин, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Пока неизвестна судьба четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что количество раненых по состоянию на сейчас возросло до 5 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших достигло 6 человек, вероятно, под завалами еще могут находиться люди.