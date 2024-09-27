Бербок: Припинення підтримки України зумовить збільшення воєнних злочинів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявила, що припинення підтримки союзниками самозахисту України у війні з Росією призведе лише до збільшення кількості воєнних злочинів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Бербок

Деталі: Бербок вважає, що поки очільник Кремля Володимир Путін не хоче сідати за стіл переговорів, припинення союзниками самозахисту України означатиме "позбавлення безпеки українських дитячих лікарень".

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"Це зумовить збільшення кількості воєнних злочинів, а не зменшення. Можливо, також і в інших країнах", – сказала вона.

Очільниця німецького МЗС нагадала, що після запрошення Росії на міжнародний Саміт миру "Путін надіслав свою відповідь, розбомбивши дитячу лікарню".

Також вона зауважила, що останнім часом Росія неодноразово "гралася з непорушністю кордонів держав Балтії та Польщі".

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"Тому я прошу вас допомогти закликати Путіна припинити свої напади й сісти за стіл переговорів. Не лише заради нашої безпеки, а й у ваших інтересах. Якщо постійному члену Радбезу ООН дозволено завойовувати й знищувати його меншого сусіда, то удару зазнає сама суть Статуту ООН", – додала вона.

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