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Бербок: Припинення підтримки України зумовить збільшення воєнних злочинів

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 27 вересня 2024, 10:32
Бербок: Припинення підтримки України зумовить збільшення воєнних злочинів
Бербок. фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час  виступу на Генеральній асамблеї ООН заявила, що припинення підтримки союзниками самозахисту України у війні з Росією призведе лише до збільшення кількості воєнних злочинів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Бербок

Деталі: Бербок вважає, що поки очільник Кремля Володимир Путін не хоче сідати за стіл переговорів, припинення союзниками самозахисту України означатиме "позбавлення безпеки українських дитячих лікарень".

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"Це зумовить збільшення кількості воєнних злочинів, а не зменшення. Можливо, також і в інших країнах", – сказала вона.

Очільниця німецького МЗС нагадала, що після запрошення Росії на міжнародний Саміт миру "Путін надіслав свою відповідь, розбомбивши дитячу лікарню".

Також вона зауважила, що останнім часом Росія неодноразово "гралася з непорушністю кордонів держав Балтії та Польщі". 

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"Тому я прошу вас допомогти закликати Путіна припинити свої напади й сісти за стіл переговорів. Не лише заради нашої безпеки, а й у ваших інтересах. Якщо постійному члену Радбезу ООН дозволено завойовувати й знищувати його меншого сусіда, то удару зазнає сама суть Статуту ООН", – додала вона.

Нагадаємо:

  • Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі та планує розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року.
  • Також нещодавно бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 млн євро, призначений для сектора тепло− та електропостачання України.
  • А 19 вересня країна передала Україні новий пакет військової допомоги, куди, серед іншого, ввійшли два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч боєприпасів 155-мм калібру.

Німеччинадопомога Україні
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