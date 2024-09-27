Бербок: Припинення підтримки України зумовить збільшення воєнних злочинів
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявила, що припинення підтримки союзниками самозахисту України у війні з Росією призведе лише до збільшення кількості воєнних злочинів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Бербок
Деталі: Бербок вважає, що поки очільник Кремля Володимир Путін не хоче сідати за стіл переговорів, припинення союзниками самозахисту України означатиме "позбавлення безпеки українських дитячих лікарень".
"Це зумовить збільшення кількості воєнних злочинів, а не зменшення. Можливо, також і в інших країнах", – сказала вона.
Очільниця німецького МЗС нагадала, що після запрошення Росії на міжнародний Саміт миру "Путін надіслав свою відповідь, розбомбивши дитячу лікарню".
Також вона зауважила, що останнім часом Росія неодноразово "гралася з непорушністю кордонів держав Балтії та Польщі".
"Тому я прошу вас допомогти закликати Путіна припинити свої напади й сісти за стіл переговорів. Не лише заради нашої безпеки, а й у ваших інтересах. Якщо постійному члену Радбезу ООН дозволено завойовувати й знищувати його меншого сусіда, то удару зазнає сама суть Статуту ООН", – додала вона.
Нагадаємо:
- Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі та планує розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року.
- Також нещодавно бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 млн євро, призначений для сектора тепло− та електропостачання України.
- А 19 вересня країна передала Україні новий пакет військової допомоги, куди, серед іншого, ввійшли два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч боєприпасів 155-мм калібру.