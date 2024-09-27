Бербок: Прекращение поддержки Украины приведет к увеличению военных преступлений

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявила, что прекращение поддержки союзниками самозащиты Украины в войне с Россией приведет лишь к увеличению количества военных преступлений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Бербок

Детали: Бербок считает, что пока глава Кремля Владимир Путин не хочет садиться за стол переговоров, прекращение союзниками самозащиты Украины будет означать "лишение безопасности украинских больниц и детей".

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"Это приведет к увеличению количества войн, а не уменьшению. Возможно, также и в других странах", – сказала она.

Глава немецкого МИД напомнила, что после приглашения России на международный Саммит мира "Путин прислал свой ответ, разбомбив детскую больницу".

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Также она отметила, что в последнее время Россия неоднократно "играла с нерушимостью границ государств Балтии и Польши".

"Поэтому я прошу вас помочь призвать Путина прекратить свои нападения и сесть за стол переговоров. Не только ради нашей безопасности, но и в ваших интересах. Если постоянному члену Совбеза ООН разрешено завоевывать и уничтожать его меньшего соседа, то удару подвергнется сама суть Устава ООН", – добавила она.

Напомним: