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ЗСУ відбили штурм росіян в районі Піщаного: рухалося 50 одиниць техніки

Ірина БалачукП'ятниця, 27 вересня 2024, 13:14
ЗСУ відбили штурм росіян в районі Піщаного: рухалося 50 одиниць техніки
Скриншот з відео

Росіяни на 50 одиницях техніки здійснили спробу масштабного штурму на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, захисники ворожу атаку відбили, знищивши і пошкодивши 40 одиниць техніки.  

Джерело: командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко та аналітичний проєкт DeepState у Telegram

Пряма мова Федоренка: "26.09.2024 противник здійснив спробу механізованого штурму на Куп’янському напрямку в районі Піщаного. У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом.

Батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки".

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Деталі: За його словами, знищили 14 одиниць техніки, зокрема, 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урали", 1 "Буханку", 1 квадроцикл.

Також бійці уразили 26 одиниць техніки: 10 танків, 10 БМП, 2 БРЕМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".

За даними DeepState, щонайменше 9 одиниць військової техніки окупантів рухалося в напрямку Кругляківки та близько 40 – в напрямку Колесниківки. Частина мала десант на борту.

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"Основну масу ворожої техніки було знищено, решта відкотилася", – повідомляли аналітики.

Харківська областьбезпілотникивійна
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