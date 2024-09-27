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ВСУ отбили штурм россиян в районе Песчаного: двигалось 50 единиц техники

Ирина БалачукПятница, 27 сентября 2024, 13:14
ВСУ отбили штурм россиян в районе Песчаного: двигалось 50 единиц техники
Скриншот из видео

Россияне на 50 единицах техники предприняли попытку масштабного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного, защитники вражескую атаку отбили, уничтожив и повредив 40 единиц техники.  

Источник: командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко и аналитический проект DeepState в Telegram

Прямая речь Федоренко: "26.09.2024 противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом.

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Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники".

Детали: По его словам, уничтожили 14 единиц техники, в частности, 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урала", 1 "Буханку", 1 квадроцикл.

Также бойцы поразили 26 единиц техники: 10 танков, 10 БМП, 2 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".

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По данным DeepState, не менее 9 единиц военной техники оккупантов двигалось в направлении Кругляковки и около 40 – в направлении Колесниковки. Часть имела десант на борту.

"Основная масса вражеской техники была уничтожена, остальные откатилась", – сообщали аналитики.

 

Харьковская областьбеспилотникивойна
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