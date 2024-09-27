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На Покровському напрямку ворог штурмує поблизу 10 населених пунктів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 вересня 2024, 13:54
На Покровському напрямку ворог штурмує поблизу 10 населених пунктів
Руслан Музичук. фото з Facebook

Російські окупаційні війська намагаються проводити штурмові дії у понад 10 населених пунктах на Покровському напрямку в Донецькій області.

Джерело: речник Національної гвардії полковник Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону

Деталі: Офіцер зазначив, що за добу 26 вересня загалом на фронті відбулося 187 зіткнень, і це висока бойова активність, з них більше 70 відбулися безпосередньо на Покровському та Курахівському напрямку.

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Пряма мова: "Складним напрямком залишається Покровський. Тут противник намагається атакувати наші позиції в районах більш ніж 10 населених пунктів і, як відмічають наші бійці, противник залучає тут в першу чергу піхотні групи (невеликі, по 2-3 військовослужбовці, іноді – від 5 до 10), які накатами постійно намагаються штурмувати ділянки біля населених пунктів, здійснювати лобові атаки. Переіодично вони застосовують бронетехніку, але основна сила… – використання артилерії та авіації… на напрямках, де ворог концентрує головні зусилля під час своїх штурмів".

Деталі: Музичук зазначив, що за минулу добу на східних напрямках нацгвардійці відбили 25 спроб штурмових дій. Противник використовував також бронетехніку, зокрема танки. В цілому, було знищено 10 танків, шість одиниць іншої бронетехніки. Займані позиції було утримано, додав речник НГУ.

Донецька областьвійнаНацгвардія
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