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На Покровском направлении враг штурмует в районах 10 населенных пунктов

Валентина РоманенкоПятница, 27 сентября 2024, 13:54
На Покровском направлении враг штурмует в районах 10 населенных пунктов
Руслан Музычук. фото из Facebook

Российские оккупационные войска пытаются проводить штурмовые действия в более 10 населенных пунктах на Покровском направлении в Донецкой области.

Источник: спикер Национальной гвардии полковник Руслан Музычук в эфире национального телемарафона

Детали: Офицер отметил, что за сутки 26 сентября в целом на фронте произошло 187 столкновений, и это высокая боевая активность, из них более 70 произошли непосредственно на Покровском и Кураховском направлении.

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Прямая речь: "Сложным направлением остается Покровское. Здесь противник пытается атаковать наши позиции в районах более чем 10 населенных пунктов и, как отмечают наши бойцы, противник привлекает здесь в первую очередь пехотные группы (небольшие, по 2-3 военнослужащих, иногда - от 5 до 10), которые накатами постоянно пытаются штурмовать участки возле населенных пунктов, осуществлять лобовые атаки. Периодически они применяют бронетехнику, но основная сила... - использование артиллерии и авиации... на направлениях, где враг концентрирует главные усилия во время своих штурмов".

Детали: Музычук отметил, что за минувшие сутки на восточных направлениях нацгвардейцы отбили 25 попыток штурмовых действий. Противник использовал также бронетехнику, в частности танки. В целом, было уничтожено 10 танков, шесть единиц другой бронетехники. Занятые позиции были удержаны, добавил спикер НГУ.

Донецкая областьвойнаНацгвардия
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