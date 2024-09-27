Британська розвідка: РФ продовжить змушувати призовників підписувати контракти для участі у війні

Розвідка Великої Британії вважає, що Росія й далі буде змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб відправляти їх на війну проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд Міноборони Британії

Деталі: У відомстві нагадали, що призов у Росії починається 1 жовтня і що на сьогодні призовників не відправляли воювати в Україну. Зокрема, в лютому 2022 року керівництво Росії заявляло, що призовників на передову відправляти не будуть.

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"Проте призовники були задіяні під час Курської операції у серпні 2024 року. У відповідь деякі батьки висловили стурбованість тим, що їхніх синів відправили воювати після того, як вони відслужили менше чотирьох місяців", – йдеться в огляді.

Зазначається, що за законом призовники можуть служити в зоні бойових дій, якщо вони відслужили чотири місяці і пройшли підготовку за відповідною спеціальністю.

"Реакція сімей призовників на їх направлення на захист материкової Росії, ймовірно, підсилює для керівництва РФ чутливість до відправлення призовників до самої України.

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Однак Росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни", – йдеться в огляді.

Як повідомлялося в одному з попередніх оглядів, через значні втрати на полі бою та недостатні темпи їхньої компенсації у Росії були змушені помітно підвищити виплати військовослужбовцям, аби залучити до служби більшу кількість людей.

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