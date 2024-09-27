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Британская разведка: РФ продолжит заставлять призывников подписывать контракты для участия в войне

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 27 сентября 2024, 14:03
Британская разведка: РФ продолжит заставлять призывников подписывать контракты для участия в войне
Иллюстративное фото: Getty Images

Разведка Великобритании считает, что Россия и дальше будет заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы отправлять их на войну против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор Минобороны Великобритании

Детали: В ведомстве напомнили, что призыв в России начинается 1 октября и что на сегодня призывников не отправляли воевать в Украину. В частности, в феврале 2022 года руководство России заявляло, что призывников на передовую отправлять не будут.

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"Однако призывники были задействованы во время Курской операции в августе 2024 года. В ответ некоторые родители выразили обеспокоенность тем, что их сыновей отправили воевать после того, как они отслужили менее четырех месяцев", – говорится в обзоре.

Отмечается, что по закону призывники могут служить в зоне боевых действий, если они отслужили четыре месяца и прошли подготовку по соответствующей специальности.

"Реакция семей призывников на их направление на защиту материковой России, вероятно, усиливает для руководства РФ чувствительность к отправке призывников в саму Украину.

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Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильное снабжение личного состава для войны", – говорится в обзоре.

Как сообщалось в одном из предыдущих обзоров, из-за значительных потерь на поле боя и недостаточных темпов их компенсации в России были вынуждены заметно повысить выплаты военнослужащим, чтобы привлечь к службе большее количество людей.

Напомним:

  • Ранее разведка Минобороны Великобритании утверждала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.

ВеликобританияразведкаРосcиявойна
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