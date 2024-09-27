МОУ: У жовтні в застосунку "Резерв+" запрацює сервіс рекрутингу

Міністерство оборони України повідомило, що у жовтні в застосунку "Резерв+" почне працювати сервіс рекрутингу, в доступі будуть як бойові, так і небойові позиції.

Джерело: повідомлення Міноборони з посиланням на слова заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко

Деталі: Зазначається, що сервіс допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. За словами представниці МОУ, будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

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На початку пошуку вакансії користувачам потрібно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Також застосунок надаватиме детальний опис вакансій, зокрема інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Пряма мова: "Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+ крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід".