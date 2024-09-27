МОУ: В октябре в приложении "Резерв+" заработает сервис рекрутинга

Министерство обороны Украины сообщило, что в октябре в приложении "Резерв+" начнет работать сервис рекрутинга, в доступе будут как боевые, так и небоевые позиции.

Источник: сообщение Минобороны со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко

Детали: Отмечается, что сервис поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. По словам представительницы МОУ, будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

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В начале поиска вакансии пользователям необходимо заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Также приложение будет предоставлять детальное описание вакансий, в частности информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Прямая речь: "Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение Резерв+ кроме базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы - один из важных шагов, которые мы делаем для этого. Постепенно мы будем улучшать функционал сервиса. Поэтому будем ждать отзывов пользователей о своем опыте".