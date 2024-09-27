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Лукашенко повторив риторику Кремля про ядерну зброю та "червоні лінії"

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 27 вересня 2024, 16:12
Лукашенко повторив риторику Кремля про ядерну зброю та червоні лінії
Путін і Лукашенко. Ілюстративне фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, наслідуючи лідера РФ Володимира Путіна, пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї та окреслив нові "червоні лінії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "БЕЛТА"

Деталі: Як зазначається, він подякував Путіну за те, що той заявив, що застосує зброю масового ураження у разі нападу на Білорусь.

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"Щойно вони [НАТО] нападають на нас, ми використовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується", – сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі також "помріяв", що Росія, у разі можливої відповіді Заходу, застосує увесь свій ядерний арсенал та зазначив, що у такому випадку – "це вже світова війна".

Він зазначив, що "червоною лінією" для Білорусі є державний кордон.

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"Наступили на неї – відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося", – додав він.

Нагадаємо:

  • 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 
  • У відповідь на це, у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Володимира Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Володимира Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.

ЛукашенкоБілорусьПутінРосія
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