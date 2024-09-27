Лукашенко повторив риторику Кремля про ядерну зброю та "червоні лінії"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, наслідуючи лідера РФ Володимира Путіна, пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї та окреслив нові "червоні лінії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "БЕЛТА"

Деталі: Як зазначається, він подякував Путіну за те, що той заявив, що застосує зброю масового ураження у разі нападу на Білорусь.

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"Щойно вони [НАТО] нападають на нас, ми використовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується", – сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі також "помріяв", що Росія, у разі можливої відповіді Заходу, застосує увесь свій ядерний арсенал та зазначив, що у такому випадку – "це вже світова війна".

Він зазначив, що "червоною лінією" для Білорусі є державний кордон.

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"Наступили на неї – відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося", – додав він.

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